【KTSF】

發動罷免加州州長紐森的組織已經收集到足夠的簽名,可以把罷免州長放上選票,交給選民公投。

州務卿辦公室宣布,已經核實了超過160萬個簽名,已經超過展開罷免程序所需的150萬門檻,預計選舉會在秋季展開,到時候選民將要面對兩個問題,分別是應否罷免紐森,和誰人來代替他。

如果贊成第一條問題的人過半數的話,就會點算第二個問題的答案。

加州選民在2003年投票通過罷免時任州長Gray Davis,並選出阿諾舒華辛力加來代替他。

