【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Orinda市週末期間有多家商鋪遭到破壞及盜竊。

Orinda市警方表示,在周日午夜到凌晨兩點之間,市中心的Moraga Way與Brookwood Road上,有4家商鋪遭爆竊,匪徒打爛店鋪門窗,拿了店內的現金然後離開。

警方初步相信,4起爆竊案屬同一名男子所為,並呼籲公眾提供破案線索,報警電話是(925) 253-4217,或電郵至[email protected]

