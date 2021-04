【KTSF 梁秋玉報導】

加州州議會通過一項小企業減稅措施。

州議會周一投票通過一項小商業減稅措施,未來6年可以為處於困境的小商業合共減稅68億元。

聯邦政府自新冠疫情後,為加州小商業主提供紓困貸款PPP超過970億元,而且大部分業主都無須償還,這筆貸款主要用來支付員工工資,避免僱主在疫情期間解僱員工。

國會在去年12月表示,僱主可以從聯邦稅中扣除與PPP貸款相關的費用,而加州議會周一通過的法案,也將允許僱主在州稅中扣除與PPP貸款相關的費用。

但州府附加的一項要求是,僱主在2020年,至少要有3分之1的月份,也就是至少有4個月,損失達到甚至超過25%才能減稅。

州府官員估計,申請聯邦貸款的僱主中,有大約15%到25%的僱主將不符合州府的這項減稅措施。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。