南韓演員尹汝貞奪最佳女配角 安東尼鶴健士再奪影帝

今屆奧斯卡影帝由老牌影星 安東尼鶴健士第二次奪得;南韓女星尹汝貞就奪得最佳女配角,是首個南韓人贏奧斯卡演員獎。代表香港角逐最佳國際電影的《少年的你》和入圍最佳紀錄短片的《不割席》均未能捧走奧斯卡獎座。

歷來首位入圍奧斯卡的南韓演員、73歲的尹汝貞一擊即中,獲封最佳女配角,更是繼1957年日本的梅木三吉後,再有亞洲女演員得獎。

在《農情家園》飾演到美國協助照顧孫兒的婆婆,早前橫掃多個國際獎項,戲裡破格、睿智,頒獎禮上則謙虛、幽默。她笑言:「也許是美國厚待南韓演員吧,總之非常感謝,感謝兩位兒子要我外出工作,愛兒們,這是媽媽辛勤工作的成果。」

83歲的安東尼鶴健士就憑《爸爸可否不要老》重奪影帝,演活患認知障礙症的父親,情緒起伏與迷惘無奈都演繹得淋漓盡致。繼92年的《沉默的羔羊》後再奪此殊榮,擊敗大熱的已故男星查特域克保斯曼,電影同時獲頒最佳改編劇本。

最佳男配角得主就是《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡魯亞,飾演非裔民權武裝組織的黑豹黨領袖,入型入格。代表香港入圍最佳國際電影的《少年的你》未能脫穎而出,敗給丹麥電影《醉美的一課》,透過四個中年高中老師試驗帶醉工作的有趣、以至失控經歷,探討酒精的影響。

紀錄香港反修例運動的《不割席》亦失落最佳紀錄短片。得獎電影Colette》紀錄90歲的法國女子到訪其哥哥被關押至死的納粹集中營,導演領獎時提到,紀錄片令當中人物的回憶、勇氣和韌力不會被遺忘,包括香港的示威者。

今年這場影壇盛事因疫情延期兩個月,並在傳統會場杜比劇院之外,另於洛杉磯聯合車站頒獎,倫敦和巴黎亦設會場讓未能到美國的電影人連線參與。

