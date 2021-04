趙婷執導《浪跡天地》奧斯卡奪3獎 官媒無報道

【有線新聞】

今屆奧斯卡華裔女導演趙婷的《浪跡天地》成為大贏家,奪得最佳電影、最佳導演、最佳女主角三大獎項。內地官媒央視和新華社均無報道趙婷得獎消息。

趙婷是首位華人同時贏得最佳電影及最佳導演兩項大獎,亦是歷來首位奪得最佳導演的華裔女性,是奧斯卡史上第二位女導演贏得此殊榮。

在北京出生,到英美留學再發展事業。上台致詞時以中文說:「人之初,性本善」,每當困難時均會想起小時候在中國的生活,父親教她背誦《三字經》這句話,無論身處何方總會發現人性的美德,希望與善良的人分享這次榮耀。

不過在內地互聯網,有關今年奧斯卡的討論不如以往熱烈。「趙婷獲奧斯卡最佳導演獎」的消息,在微博搜尋並無相關結果,官媒央視和新華社均無報道趙婷得獎消息。趙婷曾經在接受訪問時,指中國是個充斥謊言的國家備受爭議。

有內地傳媒報道《浪跡天地》原定上星期上映,至今仍未能成事。

