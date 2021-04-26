Santa Clara縣府指有近一成居民對接種疫苗有猶豫

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南灣Santa Clara縣府上周五宣佈已為超過100萬名居民接種疫苗，又指下星期再買入多10萬劑疫苗，縣府表示，社區內有近一成居民對接種疫苗有猶豫。

聖荷西Roots社區健康中心希望走到多弱勢社群的社區，為更多人接種疫苗，不須預約，也不須出示身份證明，更加不會問移民身份，就算說假名都可以接種疫苗。

他們周六就去到Palo Alto市的University Ame Zion教會提供1,500劑疫苗，最希望是集中為更多非洲裔和拉美裔社區接種，由於他們自疫情至今沒有停止過工作，而他們兩個族裔的接種率仍然是最低，所以會延長接種站開放時間，至晚上和週末，再加上縣府已向聯邦政府訂入多10萬劑疫苗，所以供應很充足。

社區中心又表示，最擔心是不夠人接種疫苗，難以達到群體免疫，因為病毒會變種，他們上星期三在Sunrise初中接種站，原本準備了1,000劑疫苗，但結果剩餘600劑，反映仍然有些居民對疫苗有猶豫，好消息是全縣有63%合資格的居民已接種至少一劑。

另一方面，聯邦疾控中心（CDC）上周五表決通過恢復讓成年人使用J&J新型肺炎疫苗之後，在灣區的舊金山（三藩市）、Marin縣、San Mateo縣、Alameda縣府都宣佈會恢復接種J&J的疫苗，表示整體利益大於風險。

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