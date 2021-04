Santa Clara縣府指有近一成居民對接種疫苗有猶豫

【KTSF】

南灣Santa Clara縣府上周五宣佈已為超過100萬名居民接種疫苗,又指下星期再買入多10萬劑疫苗,縣府表示,社區內有近一成居民對接種疫苗有猶豫。

聖荷西Roots社區健康中心希望走到多弱勢社群的社區,為更多人接種疫苗,不須預約,也不須出示身份證明,更加不會問移民身份,就算說假名都可以接種疫苗。

他們周六就去到Palo Alto市的University Ame Zion教會提供1,500劑疫苗,最希望是集中為更多非洲裔和拉美裔社區接種,由於他們自疫情至今沒有停止過工作,而他們兩個族裔的接種率仍然是最低,所以會延長接種站開放時間,至晚上和週末,再加上縣府已向聯邦政府訂入多10萬劑疫苗,所以供應很充足。

社區中心又表示,最擔心是不夠人接種疫苗,難以達到群體免疫,因為病毒會變種,他們上星期三在Sunrise初中接種站,原本準備了1,000劑疫苗,但結果剩餘600劑,反映仍然有些居民對疫苗有猶豫,好消息是全縣有63%合資格的居民已接種至少一劑。

另一方面,聯邦疾控中心(CDC)上周五表決通過恢復讓成年人使用J&J新型肺炎疫苗之後,在灣區的舊金山(三藩市)、Marin縣、San Mateo縣、Alameda縣府都宣佈會恢復接種J&J的疫苗,表示整體利益大於風險。

