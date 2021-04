【KTSF】

聯邦當局針對Johnson & Johnson疫苗的禁令解除後,舊金山(三藩市)、東灣Alameda、中半島San Mateo、北灣Marin等縣已表示,將恢復為民眾接種J&J疫苗。

聯邦疾控中心(CDC)及聯邦食藥署(FDA)日前取消了暫停接種J&J疫苗的禁令,認為只需要接種一劑的J&J疫苗安全有效,之前因為有極少數女性出現罕見血栓的副作用,數百萬劑的J&J疫苗被當局下令暫停接種。

而禁令解除後,加州州長紐森在推特上發文表示,加州會立刻恢復接種,表示自己也是加州100萬名已接種J&J疫苗其中一位,重申該疫苗安全有效。

