紐約市亞裔伯伯被匪徒狂踩頭部（視頻）

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紐約市有一名61歲亞裔伯伯上周五晚在街上被人襲擊，匪徒多次腳踩事主的頭部，令他傷勢嚴重，匪徒目前仍然在逃，警方公佈了閉路電視拍攝到的犯案過程，部份片段可能令人情緒不安，敬請留意。

紐約市警局表示，匪徒上周五晚8點幾，在哈林區從後襲擊亞裔伯伯頭部，事主倒地後，匪徒仍不斷腳踢和踩他頭部，令事主傷勢更加嚴重，送院後伯伯情況穩定下來。

🚨WANTED for ASSAULT: Know this guy? On 4/23/21 at approx 8:20 PM, on the corner of 3 Ave and E 125 St in Manhattan, the suspect struck a 61-year-old male in the head, then kicked him in the head multiple times. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/vaNIVdn0Ri — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 25, 2021

警方表示，匪徒是一名深膚色的成年男人，身穿黑衫黑褲，以及一頂鮮色棒球帽，會從仇恨犯罪方向調查。

除了加州和灣區之外，全國多個城市包括紐約市在內都增加很多針對亞裔的仇恨和暴力案件，紐約市警局表示，至今有60多宗可能仇恨罪案，出動了便衣亞裔警員巡邏，希望減少這類罪案。

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