紐約市亞裔伯伯被匪徒狂踩頭部（視頻）

【KTSF】

紐約市有一名61歲亞裔伯伯上周五晚在街上被人襲擊,匪徒多次腳踩事主的頭部,令他傷勢嚴重,匪徒目前仍然在逃,警方公佈了閉路電視拍攝到的犯案過程,部份片段可能令人情緒不安,敬請留意。

紐約市警局表示,匪徒上周五晚8點幾,在哈林區從後襲擊亞裔伯伯頭部,事主倒地後,匪徒仍不斷腳踢和踩他頭部,令事主傷勢更加嚴重,送院後伯伯情況穩定下來。

🚨WANTED for ASSAULT: Know this guy? On 4/23/21 at approx 8:20 PM, on the corner of 3 Ave and E 125 St in Manhattan, the suspect struck a 61-year-old male in the head, then kicked him in the head multiple times. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/vaNIVdn0Ri

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 25, 2021