南灣聖荷西一名前教師,因為涉嫌刻意向一名嬰孩臉部咳嗽而被起訴。

事件發生在去年6月,警方表示,66歲的Nancy Nordland,在一間冰凍酸奶店Yogurtland排隊的時候,因為不滿一個母親的嬰兒車距離她太近,而涉嫌將口罩除下後,朝嬰兒的臉部咳嗽三次。

事發期間,被告是Alex Anderson小學的一名特殊教育老師,目前已經離職,被告面對一項襲擊他人輕罪,面對6個月內的監禁和一千元的罰款。

