Fremont發生警員致命槍擊案 警方公開案發錄像

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發生在4月1號Fremont一棟旅館外，涉及警員致命槍擊案，Fremont警察局周五公布當時案發時的錄像。

案發地點是Hyatt Place Hotel，被警察用槍打死的是36歲佛利蒙市民Stephen Patrick Moseley。

根據警察局長，警方對Moseley因涉嫌盜車擁有毒品，以及違反保釋發出逮捕令，警探掌握他的行蹤，並得到訊息，Moseley手持武器，便衣警察在旅館門外等他，當Moseley離開旅館，發現被警方跟蹤，於是逃走，警犬追上並咬住他的左手，導致他倒在地上。

Moseley在掙脫警犬，並用槍朝著警察，警察大叫要他把槍放下，Moseley則對警察大叫「殺我，殺我」。

最後兩名警察朝Moseley開槍，佛利蒙警察局長說，他們想用警犬把傷害降到最低，但是嫌犯還是持續跟警方對峙，警察開槍後，有試圖急救他，但最後還是重傷不治，這是今年佛利蒙第三起涉及警員的開槍事件。

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