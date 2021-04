Fremont發生警員致命槍擊案 警方公開案發錄像

【KTSF】

發生在4月1號Fremont一棟旅館外,涉及警員致命槍擊案,Fremont警察局周五公布當時案發時的錄像。

案發地點是Hyatt Place Hotel,被警察用槍打死的是36歲佛利蒙市民Stephen Patrick Moseley。

根據警察局長,警方對Moseley因涉嫌盜車擁有毒品,以及違反保釋發出逮捕令,警探掌握他的行蹤,並得到訊息,Moseley手持武器,便衣警察在旅館門外等他,當Moseley離開旅館,發現被警方跟蹤,於是逃走,警犬追上並咬住他的左手,導致他倒在地上。

Moseley在掙脫警犬,並用槍朝著警察,警察大叫要他把槍放下,Moseley則對警察大叫「殺我,殺我」。

最後兩名警察朝Moseley開槍,佛利蒙警察局長說,他們想用警犬把傷害降到最低,但是嫌犯還是持續跟警方對峙,警察開槍後,有試圖急救他,但最後還是重傷不治,這是今年佛利蒙第三起涉及警員的開槍事件。

點擊此處觀看視頻:https://www.youtube.com/watch?v=G39Eg2WLwh8

