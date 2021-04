【KTSF】

美國現有的兩種疫苗Pfizer及Moderna都是需要接種兩劑,聯邦疾控中心(CDC)表示,約8%的美國人錯過接種第二劑疫苗。

CDC表示,錯過接種第二劑疫苗的人數,由3月的約3.4%上升至現在的8%。

不過CDC指出,這項數據並沒有計算一些第一劑及第二劑疫苗都在不同地點接種的民眾。

世界衛生組織表示,接種了第一劑Pfizer疫苗後,最長可以推遲到6星期後才接種第二劑,但是聯邦的疫苗專家指出,最理想的情況還是按照第二劑預約的日期接種。

CDC指,截至周日,近1.39億美國人至少接種了一劑疫苗,大約9300萬,佔總人口的28%已經完成疫苗接種。

