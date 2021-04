【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠周五下午發生撞車事件造成擾攘,不過整件事不是撞車那麼簡單。

現場是Grant夾Jackson街,有觀眾向本台提供片段,警方表示下午1點左右,一輛汽車撞到幾輛停在路邊的汽車,警方截停了一個跑步離開現場的男人。

警方消息來源指,原來撞車之前,有匪徒分別在金融區以及華埠的一間銀行以行騙的方式提取大量現金,而撞向路邊汽車的車輛,有可能是匪徒搶回來的車,或者是接應的汽車,兩名巡邏華埠的警員很快就捉到疑犯。

消息來源指出,案發時涉案的鈔票散落在地上,但後來警員已經尋回所有失竊的鈔票,案件仍在調查中。

