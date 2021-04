習以色列格鬥術華裔家長分享防身術（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

亞裔遭仇視事件的頻發,也使得近來華裔社區更為關注如何自我防衛,一位學習以色列格鬥術的家長,分享婦女和孩子們如何徒手自我保護的防身術。

經過長時間在家遠距學習,許多孩子們已經或是準備要回校上課,但近期亞裔遭攻擊和仇視的事件頻發,也引發許多家長對孩子安全的擔憂。

灣區家長陳佩芬說:「因為在這一年,我們都是在家裡面,出去到外面本來就有一些害怕了,但是有一些很簡單的反應動作是可以幫助自己,然後我們大人可以跟小朋友在家一起練習的。」

從台灣移民來美的灣區家長陳佩芬本身有兩個孩子,近6年前為了讓孩子學習防身術自衛,也跟著一起學了以色列格鬥術,它並非傳統武術,強調近身以徒手搏鬥,而且在身心極其疲憊下,仍能做有效的反擊,正好適合手無寸鐵的婦女和小孩。

陳佩芬說:「所有在防身自衛的技巧裡面,最主要的就是我們要給對方致命的一擊,就是要很迅速地讓對方感到疼痛,這樣子就是趁對方疼痛的瞬間,我們就趕快逃跑。」

陳佩芬和女兒示範一些簡單易學的防身技巧,首先如果有壞人抓住你的手。

陳佩芬的女兒陳孝儀說:「先紮馬步,讓他不要牽著我們走,然後你會把手張開,所以面積可以更大,然後我們可以找到他的弱點,就是他的拇指和其他手指之間的縫隙,我們就從下往上這樣子掙脫,迅速地掙脫,要不然你拉拉扯扯,是出不來。」

其次,如果遭對方強行拉著走時,一樣要先在原地紮馬步站穩,但手改成握緊。

陳孝儀說:「這樣子,握緊拳頭,用另外一隻手,把你的拳頭拉起來,然後往前傾,這裡去打到他的臉,然後之後你就一樣逃跑。」

如果被人從後面抱住的情況,首先要確保自己站穩,讓對方沒有辦法推你走,然後手腳並用反擊。

陳孝儀說:「我用我比較近的手,攻擊他的私處,這樣一直打,然後用我的腿攻擊他的膝蓋,弄他的腳,然後之後他漸漸放手的時候,你就再給他一擊,然後就趕快逃跑。」

而如果不幸被人推倒的情況,首先兩手要往外張開撐住,下巴往下壓,這樣可以免於頭部撞擊,然後雙腳踢向對方反擊,並趁機用手撐地,快速起身逃跑。

陳佩芬提醒民眾出門要提高警覺、財不露白,走在路上不要太靠邊,避開路邊沒有熄火的車輛。

