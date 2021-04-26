習以色列格鬥術華裔家長分享防身術（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

亞裔遭仇視事件的頻發，也使得近來華裔社區更為關注如何自我防衛，一位學習以色列格鬥術的家長，分享婦女和孩子們如何徒手自我保護的防身術。

經過長時間在家遠距學習，許多孩子們已經或是準備要回校上課，但近期亞裔遭攻擊和仇視的事件頻發，也引發許多家長對孩子安全的擔憂。

灣區家長陳佩芬說：「因為在這一年，我們都是在家裡面，出去到外面本來就有一些害怕了，但是有一些很簡單的反應動作是可以幫助自己，然後我們大人可以跟小朋友在家一起練習的。」

從台灣移民來美的灣區家長陳佩芬本身有兩個孩子，近6年前為了讓孩子學習防身術自衛，也跟著一起學了以色列格鬥術，它並非傳統武術，強調近身以徒手搏鬥，而且在身心極其疲憊下，仍能做有效的反擊，正好適合手無寸鐵的婦女和小孩。

陳佩芬說：「所有在防身自衛的技巧裡面，最主要的就是我們要給對方致命的一擊，就是要很迅速地讓對方感到疼痛，這樣子就是趁對方疼痛的瞬間，我們就趕快逃跑。」

陳佩芬和女兒示範一些簡單易學的防身技巧，首先如果有壞人抓住你的手。

陳佩芬的女兒陳孝儀說：「先紮馬步，讓他不要牽著我們走，然後你會把手張開，所以面積可以更大，然後我們可以找到他的弱點，就是他的拇指和其他手指之間的縫隙，我們就從下往上這樣子掙脫，迅速地掙脫，要不然你拉拉扯扯，是出不來。」

其次，如果遭對方強行拉著走時，一樣要先在原地紮馬步站穩，但手改成握緊。

陳孝儀說：「這樣子，握緊拳頭，用另外一隻手，把你的拳頭拉起來，然後往前傾，這裡去打到他的臉，然後之後你就一樣逃跑。」

如果被人從後面抱住的情況，首先要確保自己站穩，讓對方沒有辦法推你走，然後手腳並用反擊。

陳孝儀說：「我用我比較近的手，攻擊他的私處，這樣一直打，然後用我的腿攻擊他的膝蓋，弄他的腳，然後之後他漸漸放手的時候，你就再給他一擊，然後就趕快逃跑。」

而如果不幸被人推倒的情況，首先兩手要往外張開撐住，下巴往下壓，這樣可以免於頭部撞擊，然後雙腳踢向對方反擊，並趁機用手撐地，快速起身逃跑。

陳佩芬提醒民眾出門要提高警覺、財不露白，走在路上不要太靠邊，避開路邊沒有熄火的車輛。

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