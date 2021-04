【KTSF】

想找工作的人士注意了,南舊金山(南三藩市)成人學校將在5月7日舉行視像招聘會,免費開放民眾參加。

招聘會上午11時展開,由南舊金山和Alameda兩間成人學校學生所組織,是該校”現代辦公室科技”中級班學生的課堂計畫,免費提供平台讓想找工作的人士,以及想求才的雇主,有機會認識,建立專業關係,並討論工作或實習機會的可能。

當天參與招聘的機構包括Amazon,以及南舊金山聯合校區等。

有興趣的民眾可以瀏覽:http://bit.ly/ssfaejobfair。

另外,5月17日還有另一場視像招聘會,參與的雇主有美國郵政等。

