研究指染疫康復後檢測即使呈陽性 也不會再傳染他人

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現,一些感染新型肺炎後康復的人,雖然再檢測時還是有陽性反應,但其實他們已經不會再傳染他人。

美國醫學叢刊內科學周四刊登有關去年在NBA氣泡內的超過3600名球員和職員的研究,顯示一些確診者在康復後雖然還是檢測時出現陽性結果,但他們身上的病毒並不會傳染給其他人。

研究說,很多患者都在康復後檢測時驗出是陽性,而且有部分更維持長達68天,期間他們都不戴口罩、參加訓練或者賽事,但都不會因此傳染其他人。

另一方面,隨著美國有超過4分1人口接種完整疫苗後,近期全國的7日新症平均數也出現下降趨勢,曾經一度是新型肺炎重災區的南加州洛杉磯,目前更是全國10個人口最多的縣內人均感染率最低的地方,不過全國的整體每天新症還是超過6萬。

至於疫苗接種方面,過去一星期平均每天都是接種大約300萬劑,隨著越來越多美國民眾接種了疫苗,不少人都期待群體免疫出現,但醫學專家現在卻認為,在美國群體免疫日益不可能實現。

比如知名的傳染病學家Anthony Fauci醫生現在也不願再提,Fauci也將達致群體免疫的疫苗接種率,由之前的70%,提高到85%,在變種病毒的攻擊下,有些專家更認為,接種率必須達到9成才能有群體免疫效果,但這個比例是不可能出現,因為美國有至少4分1人拒絕接種疫苗。

有分析指出,日後美國可能會出現各地區十分參差的情況,比如保守的農業地區會病例飆升,而接種率高的地區,疫情就會受控。

