當局指加州山火季節更長 將推行派發空氣淨化器計劃

【KTSF 歐志洲報導】

隨著全球氣候變化,Santa Clara縣消防部門表示,周四是加州歷來第三乾旱的一年,當局表示要灣區居民準備,加州已經可以稱為是個山火國度,而也開始向一些公共設施派發空氣淨化器。

Santa Clara縣消防部門表示,加州的山火季節將會持續更長的時間,並且更大的破壞力。

這個冬季的降雨降雪量減少,水庫的水量同樣降低,這使得許多地方出現容易燃燒的自然材料,當中許多是靠近有人住的地方。

專家表示,山火導致的煙霧具有高度毒性,這也會引發更多人的哮喘病,今年灣區空氣素質管理局將推行實驗性計劃,在發生山火時,向一些社區活動中心,甚至是小商業提供空氣過濾器。

這位五金店的業主表示,去年山火季節賣出許多空氣過濾器,而要是政府提出讓人們可以呼吸到過濾空氣的話,這將是個好的計劃。

