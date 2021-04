拜登紓困法案為餐飲業提供救助金 總額286億

【KTSF 梁秋玉報導】

拜登政府的疫情紓困法案上個月已正式生效,當中也有特別救助餐飲業的撥款,凡是受新冠肺炎疫情影響的餐館、酒吧以及與飲食相關的行業,都可申請這筆緊急救助,而且合資格的商業,也無須償還所得的救助金。

拜登政府1.9萬億元的疫情紓困金,當中包括286億元的「餐館振興基金」(Restaurant Revitalization Fund),將向每個餐館和其他符合資格的食品企業提供補助金,最高達1,000萬元,負責發放這項基金的聯邦小商業署於4月17日公布了具體申請細節,並分兩個階段接受申請,第一優先階段是在開放申請後的最初21天內,優先對象包括女性、退伍軍人,或因社會以及經濟因素而導致困境的小企業。

博欽律師事務所合夥人劉偉康(Allan Low)說:「餐廳應該填寫這個表格,因為要填寫一些詳細信息,必須完成,是申請的一部分,但他們應該准備好,在5月1日提交申請,如果你是在第一優先。」

第二階段申請者,將包括所有合資格的餐飲企業,可以在申請開放後的第22天起遞交申請表格,一直到救助金用完為止,符合條件的企業,包括餐館、酒吧、酒席承辦商、酒館、品酒屋等,並且擁有不超過20家分店的大型餐飲集團,符合條件的企業,也不能是上市公司,而且沒有參加或申請「Save our Stages Program」計劃等。

另外,部分商家還要提供證明2019年總收入,至少有33%來自食物和飲料銷售,而申請的小企業如何估算自己可以獲得多少補助金呢?

劉偉康說:「因為這是基於你的總收入,很簡單 你用你的2020總收入,減去你2019年的總收入,差額就是你的補助金,唯一的限制是,每個地點的撥款,不能超過500萬美元。」

成功獲得補助金的企業,只要資金在2023年3月11日前用於符合條件的用途,就無需償還。

劉偉康說:「他們所得的救濟,都有助往後很長時間,我真的認為這個聯邦項目,將對小企業和餐館提供巨大幫助,讓它們繼續生存下去。」

餐飲業主如果對申請補助金有任何問題,可以與提供諮詢服務的專業人士聯絡,電話是(415) 344-7008。

