拜登紓困法案為餐飲業提供救助金 總額286億

【KTSF 梁秋玉報導】

拜登政府的疫情紓困法案上個月已正式生效，當中也有特別救助餐飲業的撥款，凡是受新冠肺炎疫情影響的餐館、酒吧以及與飲食相關的行業，都可申請這筆緊急救助，而且合資格的商業，也無須償還所得的救助金。

拜登政府1.9萬億元的疫情紓困金，當中包括286億元的「餐館振興基金」（Restaurant Revitalization Fund），將向每個餐館和其他符合資格的食品企業提供補助金，最高達1,000萬元，負責發放這項基金的聯邦小商業署於4月17日公布了具體申請細節，並分兩個階段接受申請，第一優先階段是在開放申請後的最初21天內，優先對象包括女性、退伍軍人，或因社會以及經濟因素而導致困境的小企業。

博欽律師事務所合夥人劉偉康（Allan Low）說：「餐廳應該填寫這個表格，因為要填寫一些詳細信息，必須完成，是申請的一部分，但他們應該准備好，在5月1日提交申請，如果你是在第一優先。」

第二階段申請者，將包括所有合資格的餐飲企業，可以在申請開放後的第22天起遞交申請表格，一直到救助金用完為止，符合條件的企業，包括餐館、酒吧、酒席承辦商、酒館、品酒屋等，並且擁有不超過20家分店的大型餐飲集團，符合條件的企業，也不能是上市公司，而且沒有參加或申請「Save our Stages Program」計劃等。

另外，部分商家還要提供證明2019年總收入，至少有33%來自食物和飲料銷售，而申請的小企業如何估算自己可以獲得多少補助金呢？

劉偉康說：「因為這是基於你的總收入，很簡單 你用你的2020總收入，減去你2019年的總收入，差額就是你的補助金，唯一的限制是，每個地點的撥款，不能超過500萬美元。」

成功獲得補助金的企業，只要資金在2023年3月11日前用於符合條件的用途，就無需償還。

劉偉康說：「他們所得的救濟，都有助往後很長時間，我真的認為這個聯邦項目，將對小企業和餐館提供巨大幫助，讓它們繼續生存下去。」

餐飲業主如果對申請補助金有任何問題，可以與提供諮詢服務的專業人士聯絡，電話是(415) 344-7008。

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