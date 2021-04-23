參議院通過反仇恨法案 有共和黨議員投反對票（視頻）

April 23, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

 
【KTSF 江良慧報導】

為了應對新型肺炎疫情期間針對亞裔美國人的暴力和歧視個案激增，聯邦參議員兩黨以壓倒性票數94-1，通過支持一項反仇恨的法案，只有密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley投反對票．

聯邦參議員Mazie Hirono說：「這條法案，我會說，與法案實質容一樣重要，我們希望藉此蒐集所需數據，與法案內容和實質一樣重要的是這法案的訊息，就是我們參議院會與AAPI社區團結一致，以及與任何因為族裔，或其他因素被歧視的社區。」

法案由來自夏威夷的參議員Hirono領頭，法案將會加快聯邦司法部審查與新型肺炎疫情有關的仇視罪行，要求司法部指派一名專員，負責處理以及加強州和地方，應付仇視罪行的資源，眾議院預計也會在未來幾個星期考慮類似的法案，而這項法案也是自從拜登上任以來，少數獲得兩黨支持，可以有望通過的立法。

過去一年，針對亞裔的仇恨犯罪的報案一直攀升，關注組織Stop AAPI hate表示，從去年3月至今年2月，他們收到接近3800宗有關仇恨事件的舉報。

相對前一年同期，有大約100宗，單在今年頭兩個月，就追踪到有987宗事件。

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