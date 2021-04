參議院通過反仇恨法案 有共和黨議員投反對票（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

為了應對新型肺炎疫情期間針對亞裔美國人的暴力和歧視個案激增,聯邦參議員兩黨以壓倒性票數94-1,通過支持一項反仇恨的法案,只有密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley投反對票.

聯邦參議員Mazie Hirono說:「這條法案,我會說,與法案實質容一樣重要,我們希望藉此蒐集所需數據,與法案內容和實質一樣重要的是這法案的訊息,就是我們參議院會與AAPI社區團結一致,以及與任何因為族裔,或其他因素被歧視的社區。」

法案由來自夏威夷的參議員Hirono領頭,法案將會加快聯邦司法部審查與新型肺炎疫情有關的仇視罪行,要求司法部指派一名專員,負責處理以及加強州和地方,應付仇視罪行的資源,眾議院預計也會在未來幾個星期考慮類似的法案,而這項法案也是自從拜登上任以來,少數獲得兩黨支持,可以有望通過的立法。

過去一年,針對亞裔的仇恨犯罪的報案一直攀升,關注組織Stop AAPI hate表示,從去年3月至今年2月,他們收到接近3800宗有關仇恨事件的舉報。

相對前一年同期,有大約100宗,單在今年頭兩個月,就追踪到有987宗事件。

