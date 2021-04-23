被女警擊斃非裔男子舉殯 數百人出席哀悼

April 23, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CBS News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯市被女警射殺的非洲裔男子Daunte Wright周四舉行葬禮，有數百人參與悼念，他們呼籲關注警方過度使用武力，事件中一名女警疑似錯誤將手槍當做電擊槍而釀成命案。

Wright的喪禮在明尼阿波利斯舉行，來自當地安全組織的十多名男子手持步槍身穿防彈衣，在舉行葬禮的地點戒備。

Wright的家人在民權領袖Al Sharpton牧師陪伴下到達喪禮現場，Sharpton致悼詞時強烈譴責警方當日截停Wright，理由是Wright將空氣清新劑懸掛在車內的後視鏡上。

Sharpton說：「我們經過一番掙扎，現在以他的名義，要求通過《 George Floyd正義警務法》成為聯邦法律，以對抗現行法律不斷將我們帶到我們年輕人的喪禮來。」

聯邦參議員Amy Klobuchar在喪禮上指出，只要非洲裔被執法人員殺害的比率是白人的兩倍以上，就不會實現真正的正義，呼籲立即立法改革。

聯邦眾議員Ilhan Omar和明尼蘇達州州長Tim Walz也就Wright命案宣讀了譴責聲明，也有民權律師在葬禮上強調，警方的做法不能接受。

民權律師Ben Crump說：「總而言之，在對正義的訴求中，我如昨天再次提醒您，金博士曾告訴我們的，因為日後Daunte的孩子長大觀看父親無必要被殺的視頻，看到所涉及的只是一個輕微罪行，卻有太多以交通理由的截停，最後以死為結局，我們將必須確保小Daunte，知道我們支持他的父親。」

開槍打死Wright的女警Kim Potter已被控二級故意殺人罪。

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