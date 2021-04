被女警擊斃非裔男子舉殯 數百人出席哀悼

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯市被女警射殺的非洲裔男子Daunte Wright周四舉行葬禮,有數百人參與悼念,他們呼籲關注警方過度使用武力,事件中一名女警疑似錯誤將手槍當做電擊槍而釀成命案。

Wright的喪禮在明尼阿波利斯舉行,來自當地安全組織的十多名男子手持步槍身穿防彈衣,在舉行葬禮的地點戒備。

Wright的家人在民權領袖Al Sharpton牧師陪伴下到達喪禮現場,Sharpton致悼詞時強烈譴責警方當日截停Wright,理由是Wright將空氣清新劑懸掛在車內的後視鏡上。

Sharpton說:「我們經過一番掙扎,現在以他的名義,要求通過《 George Floyd正義警務法》成為聯邦法律,以對抗現行法律不斷將我們帶到我們年輕人的喪禮來。」

聯邦參議員Amy Klobuchar在喪禮上指出,只要非洲裔被執法人員殺害的比率是白人的兩倍以上,就不會實現真正的正義,呼籲立即立法改革。

聯邦眾議員Ilhan Omar和明尼蘇達州州長Tim Walz也就Wright命案宣讀了譴責聲明,也有民權律師在葬禮上強調,警方的做法不能接受。

民權律師Ben Crump說:「總而言之,在對正義的訴求中,我如昨天再次提醒您,金博士曾告訴我們的,因為日後Daunte的孩子長大觀看父親無必要被殺的視頻,看到所涉及的只是一個輕微罪行,卻有太多以交通理由的截停,最後以死為結局,我們將必須確保小Daunte,知道我們支持他的父親。」

開槍打死Wright的女警Kim Potter已被控二級故意殺人罪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。