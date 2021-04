【KTSF】

奧克蘭(屋崙)警方在星期二拘捕一名在街上手持大型步槍開槍的男子,案中無人受傷。

警方表示,星期二晚上8時半在54夾東8街附近接到舉報指,有一名男人用槍指著多人,並威脅要殺死他們,又指聽到槍聲。

警方到場時發現該名匪徒藏身在一架車的車底,之後將他拘捕和檢獲,他那枝偷回來的步槍,以及在他身上找到10顆子彈。

警局局長表示,幾乎每三日就檢獲一把槍,今年一共檢獲了318支槍,情況非常令人關注。

