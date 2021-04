【KTSF】

本台報導過本月10號,一個亞裔男人在灣景區遇劫,匪徒用刀刺傷事主的頭和胸部,警方周五宣布拘捕了涉案疑犯。

兩個星期前的星期六早上10點幾,53歲亞裔男事主在Exeter街遇劫,事主對警方表示,當時正在街上步行,匪徒向他要錢,並不斷地用刀刺事主,直至有途人出現,匪徒才停手。

匪徒搶走事主的背囊,並乘坐一輛接應的汽車逃走。

警方根據目擊者的口供、閉路電視片段,在現場發現的一把刀,以及頭髮而破案。

警方表示,透過頭髮的DNA,查到匪徒的身份,警方後來拘捕了28歲舊金山居民Clarence Sims,警方指出,疑犯是一名假釋犯,2018年因持械搶劫而被定罪。

