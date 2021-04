全球氣候高峰會討論如何利用科技應對氣候變化

【KTSF 張麗月報導】

美國主辦,為期兩天的全球氣候視像高峰會周五繼續舉行,聚焦於美國和其他國家在應對減少溫室氣體排放方面如何達到目標,以及如何加快研發再生能源。

全球氣候高峰會周五一開始就討論,如何利用科技創新來改善氣候變化的目標,在大會發言的微軟創辦人Bill Gates直指,只是用現今的科技,不足以達到改變氣候的野心目標,因此他呼籲公私營企業大力投資在科技創新,來配合拜登政府的目標,以避免氣候變化帶來災難。

聯邦能源部長Jennifer Granholm就表示,拜登政府的目標就是要降低太陽能和電池售價五成,也降低氫能源成本八成,務求在十年內,減少對天然氣的依賴。

拜登周四宣佈,要在2030年前大幅降低美國的廢氣排放起碼五成。

國際能源機構IEA行政總裁Fatih Birol就表示,那些訂下遠大目標去大幅減少溫室廢氣排放的國家,目前仍然排放太多污染物,這個機構上星期發表報告預測,今年對煤的需求會上升4.5%,主要是迎合不斷上升的電力需求。

不過也有樂觀的一面,以色列總理納坦也胡周五表示,到2025年,以色列將不會燃燒煤炭,南韓就表示將停止外國資助南韓的煤炭發展。

