隨著疫苗接種率的上升,孩子們最喜歡的暑假也要來了,很多人開始計劃出門旅行,出行前來看看美國最新的疫情下外遊建議。

美國更新疫情下外遊建議,把116個國家提升到第四級的「不要到訪」,令名單中的國家和地區增至150個,新增的包括加拿大,以及英國、法國和德國等多個歐洲國家,而中國、香港和近日疫情升溫的日本仍維持第三級的「重新考慮前往」。

美國國務院日前表示,是按照疾控中心的標準更新名單,又強調新型冠狀病毒持續對旅客構成風險,強烈建議國民重新考慮所有海外行程。

