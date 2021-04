全球領導人氣候峰會 拜登宣布提高減排目標籲大國加緊行動

【有線新聞】

美國總統拜登主持全球領導人氣候峰會,拜登宣布提高減排目標,又呼籲大國加緊行動。與會的中國國家主席習近平承諾減少煤炭消耗,並與各國攜手應對氣候變化。

峰會在周四、世界地球日以視像形式展開,拜登致詞時,宣布在2030年前將美國溫室氣體排放量減少一半:「這些措施能令美國在2050年實現淨零排放,但現實是美國在全球排放量佔不足15%,沒有國家能獨自解決氣候危機。我們深明我們所有人,尤其是那些全球最大的經濟體,我們要加緊行動。」

拜登提出發展基建和潔淨能源,指可以創造大量工作機會。

習近平表示,歡迎美方重返多邊氣候治理進程,又強調重視與自然和諧共存:「我們要像保護眼睛一樣,保護自然和生態環境,堅持綠色發展,綠水青山就是金山銀山,保護環境生態就是保護生產力。」

他表示應對氣候問題要堅持多邊主義,推動構建公平合理、合作共贏的全球環境治理體系:「共同但有區別的責任原則,是全球氣候治理的基石。發達國家應該展現更大雄心和行動,切實幫助發展中國家,加速綠色低碳轉型。」

習近平指會嚴控煤炭消費增長,到「十五五」時期,即2026年2030年逐步減少使用,力爭2060年前實現碳中和。

其他與會的國家領導人,如日本、加拿大、英國等,均宣布提高減排目標。俄羅斯總統普京則指,俄羅斯減排幅度較其他國家更多,有意和各國合作應對氣候問題。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。