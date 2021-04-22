全球領導人氣候峰會 拜登宣布提高減排目標籲大國加緊行動

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美國總統拜登主持全球領導人氣候峰會，拜登宣布提高減排目標，又呼籲大國加緊行動。與會的中國國家主席習近平承諾減少煤炭消耗，並與各國攜手應對氣候變化。

峰會在周四、世界地球日以視像形式展開，拜登致詞時，宣布在2030年前將美國溫室氣體排放量減少一半：「這些措施能令美國在2050年實現淨零排放，但現實是美國在全球排放量佔不足15%，沒有國家能獨自解決氣候危機。我們深明我們所有人，尤其是那些全球最大的經濟體，我們要加緊行動。」

拜登提出發展基建和潔淨能源，指可以創造大量工作機會。

習近平表示，歡迎美方重返多邊氣候治理進程，又強調重視與自然和諧共存：「我們要像保護眼睛一樣，保護自然和生態環境，堅持綠色發展，綠水青山就是金山銀山，保護環境生態就是保護生產力。」

他表示應對氣候問題要堅持多邊主義，推動構建公平合理、合作共贏的全球環境治理體系：「共同但有區別的責任原則，是全球氣候治理的基石。發達國家應該展現更大雄心和行動，切實幫助發展中國家，加速綠色低碳轉型。」

習近平指會嚴控煤炭消費增長，到「十五五」時期，即2026年2030年逐步減少使用，力爭2060年前實現碳中和。

其他與會的國家領導人，如日本、加拿大、英國等，均宣布提高減排目標。俄羅斯總統普京則指，俄羅斯減排幅度較其他國家更多，有意和各國合作應對氣候問題。

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