州長宣布Sonoma和Mendocino縣進入乾旱緊急狀態（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

由於今個冬季雨雪少，再加上擔心稍後的山火季節，州長紐森周三宣佈Sonoma和Mendocino兩個縣進入區域性乾旱緊急狀態。

州長紐森說：「我們州大部分地區都在經歷乾旱，今天我們宣布州內兩個縣進入乾旱緊急狀態，我們有能力實時應變，並當情況發生變化時，基於迭代的思維方式，和團隊聚焦去處理這些變化。」

州長紐森周三選擇在Lake Mendocino宣佈，Mendocino和Sonoma兩個縣進入乾旱緊急狀態，而這個緊急令，可以讓州和地方政府更迅速為預防可能出現的乾旱做準備。

州長紐森說：「這確實是一個歷史性時刻，對Mendocino湖，無疑更是歷史性，今年這個湖的蓄水量只達到43%，這是史無前例的，附近的Sonoma也一樣，只有62%，也是史無前例，這都是Russian河流域的一部分。」

Sonoma縣水務局表示，已經向大約700個葡萄園、住宅供應商、農民，以及其他使用Russian河水資源的用戶，發出了可能要減少用水的通知。

州府官員稱，Russain河流域的獨特之處是靠降雨，因為它與州內其他水利系統從地理上來講呈孤立狀態。

州水資源局最新的調查還發現，Sierra山區的積雪量目前遠低於同期正常水平，而該處提供的水源佔加州整體的3分之1，另外，今年也是加州有記錄以來排第四的乾旱年，尤其是北部3分之2地區旱情較嚴重。

而加州上一次連續乾旱是從2012到16年，不過目前與上次乾旱相比，州內城市居民的用水量有明顯減少。

說：「我們目前的用水量比上次乾旱前減少了16%，城市用水量比上次乾旱高峰時減少了25%，但大家仍要一直保持這種心態，而且仍一直繼續這樣做。」

乾旱緊急令還鼓勵州府與地方供水商合作，提供節水信息和宣傳活動，紐森還表示，現階段不會採取強制節水措施，但會因應各地區乾旱狀態再做決定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。