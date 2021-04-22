舊金山華埠劉貴明小學停派餐 家長投訴不便（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）聯合校區在疫情期間，在多間學校派發免費午餐給學生，其中一個派餐點在華埠劉貴明小學，但是校區在上星期取消了該地點，有家長表示令到他們很不方便，希望校區可以恢復該派餐地點。

華埠劉貴明小學原本是校區的Grab and Go地點之一，逢星期二和四派發免費午餐給學生，住在華埠的譚均暢表示，平時有很多人排隊，他都會為兩個在家上學的孩子拿餐，但自從校區在上星期取消了劉貴明小學的派餐地點之後，下一個最接近的地點就要走去田德隆區取餐，譚先生認為很不方便，也擔心安全。

譚先生說：「現在仇視亞裔事件這麼嚴重，將那班家長送到其他社區，可能對他們的安全或衛生方面增加了風險，我覺得校區考慮在華埠其他地點設派餐地點會比較理想。」

周二有一些居民去到田德隆派餐地點，不過並不知道當日該地點沒有開門。

校區表示，關閉劉貴明小學派餐地點原因是職員人手不夠，他們希望調派人手，預備讓所有學校重開面授課堂，不過又指由於了解到社區需要，預料在6月暑假時會重開該派餐地點。

校區委員林謙悅（Jenny Lam）說：「我了解這是對社區的損失，所以我在尋找解決方法，由現在至7月中，跟社區和市府合作，照顧弱勢社群，不會因為學校重開而停止。」

她又表示，劉貴明小學的派餐地點在疫情至今，每星期派發了2.7萬份餐。

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