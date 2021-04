韓國連鎖超市H Mart舊金山分店開張

【KTSF 歐志洲報導】

全美最大韓國連鎖超市H Mart周三在舊金山Oceanview區開設灣區第三間分店。

周三上午剪綵開幕的H Mart,坐落在Alemany Boulevard3995號的Oceanview Village購物商場中,現場出現長長的人龍,看得出他們對能夠在第一天來購物的喜悅,而Alemany Boulevard一帶的交通也出現些許擁擠。

市府透露,這個鄰里自2013年就沒有超市,居民必須到其他地方的超市購物。

舊金山市議員Myrna Melgar說:「大家這一年來,雖然在疫情當下受苦,而亞裔社區也受到暴力對待,我們開了一間可以為舊金山第七區和第十一區居民提供食物、文化和愛的地方。」

除了許多韓國廚房用品和食品,H Mart著名的是海鮮和零食,舊金山新開張的H Mart,佔地42,000平方英尺,耗資8百萬,當中包括一個有5個攤位的熟食中心,主要賣韓國料理,灣區其他兩間H Mart就在聖荷西。

舊金山H Mart的營業時間是上午8點至晚上9點。

