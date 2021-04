Contra Costa縣地檢官宣布起訴Danville副警長（視頻）

【KTSF】

Contra Costa縣地檢官周三宣布起訴Danville副警長Andrew Hall,他涉嫌在2018年槍殺一名手無寸鐵男子。

Hall被控蓄意殺人和攻擊罪,兩項指控都是重罪,地檢官簽署逮捕令,保釋金為22萬。

事發在2018年,Hall開槍打死33歲的Newark市民Laudemer Arboleda,當時有人報警,看到Arboleda亂按門鈴,並在街上閒逛,還開車在附近閒逛,後來被警車攔下。

Hall是Danville副警長,他並未參與最初追捕Arboleda的工作,而是在接近Arboleda的前面下車後,向他開了9槍,後來Arboleda被宣告死亡。

警長辦公室隨後進行的內部調查沒有發現Hall有過錯,他可以繼續執勤。

今年3月,Hall在Danville680公路Sycamore Valley Road天橋上在對峙期間,槍殺一名32歲黑人流浪漢,目前暫時離開職位接受調查。

Contra Consta地檢官在壓力下宣布起訴Hall2018年的案子。

Hall的律師發表聲明,當年Contra Costa地檢官認為Hall使用武器是正當防衛,現在突然起訴Hall的時機,不免讓人懷疑是否有政治動機。

