舊金山訪谷區設新型肺炎疫苗接種中心（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府在訪谷區設立新型肺炎疫苗接種中心,方便居民接種疫苗,中心也有會講中文的職員協助華裔居民接種疫苗。

這個疫苗接種中心位於Sunnydale Avenue和Rey街交界,服務時間是星期一到星期三早上9點半到下午3點半,為年滿18歲人士施打疫苗,接受預約,也可以walk in無需預約人。

這個疫苗接種站主要服務訪谷區以及附近的居民,可以上網登記,也可以在接種站辦公時間親自來到這裡,有職員會幫助大家登記。

疫苗中心的負責人表示,這裡服務的居民八成是亞裔,所以安排會講中文的職員協助居民完成接種疫苗的過程。

<{Susan Murphy, the Director of Workforce Development of FACES SF}>

說:「特別是我們的社區,許多人或許不懂得上網,尤其是我們的亞裔長者,我們需要從旁幫助他們完成過程,我們不想遺漏任何人。」

代表訪谷區的市參事華頌善(Shamann Walton)講到為何他選區裡有居民不相信疫苗。

華頌善說:「(有人仍然存疑),好像90年前出現過的實驗事件,用黑人和有色人種來做白老鼠式試驗,歷史過去的研究和科學實驗,這種背景導致我們社區的人們不信任疫苗以及醫學治療。」

舊金山目前按照聯邦疾控中心(CDC)的指引,暫停施打J&J疫苗,直至另行通告,現在市內提供的是Pfizer和Moderna疫苗。

舊金山衛生局長Grant Colfax醫生說:「這些疫苗有優秀的安全紀錄,現在需要做的就是逐家逐戶講解,為何接種疫苗對每一個人都是這麼重要。」

華頌善表示,他上星期已經接種了第二劑疫苗,而社區組織週末會派出疫苗大使,向訪谷區居民講解疫苗的安全性,鼓勵居民盡快接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。