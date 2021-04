多國組織及領袖對George Floyd警暴案裁決表達意見

【KTSF】

George Floyd警暴案宣判後,世界各國和組織紛紛發聲表達意見。

聯合國周三表示,有罪判決是重要的里程碑,彰顯了Floyd一家以及很多人呼籲正義的勇氣和毅力。

聯合國人權事務專員Michelle Bachelet認為,在美國乃至全世界,無數非洲裔及其家庭都在為正義而戰,現在是時候回顧與研究導致Floyd案件發生的背後原因。

Bachelet說:「本案可能比以往更清楚顯示,仍要做很多工作才能扭轉系統性的種族主義浪潮,滲透到非洲裔生活中。」

英國首相約翰遜周三發推文稱,對這一判決表示歡迎說:「昨晚在明市的判決為,Floyd的家人朋友伸張了正義,英國議會非常關注這個案件。」

南非的民權活動家民權運動「以我的名義」秘書長馬桑戈表示,為正義而感到鼓舞,認為本案的判決,在後種族隔離時代的南非特別能引起共鳴,他呼籲南非政府從判決書中吸取教訓。

馬桑戈說:「我們南非有太多警暴案,我們真的希望南非政府和警察認真對待警察暴行問題,特別是在和平抗議方面,我們無法承受警察沿用種族隔離時代慣用的嚴厲手段。」

法國政府則表示,Floyd案有罪判決的影響力已經不限於美國,法國為此向美國致敬。

