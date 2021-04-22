多國組織及領袖對George Floyd警暴案裁決表達意見

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George Floyd警暴案宣判後，世界各國和組織紛紛發聲表達意見。

聯合國周三表示，有罪判決是重要的里程碑，彰顯了Floyd一家以及很多人呼籲正義的勇氣和毅力。

聯合國人權事務專員Michelle Bachelet認為，在美國乃至全世界，無數非洲裔及其家庭都在為正義而戰，現在是時候回顧與研究導致Floyd案件發生的背後原因。

Bachelet說：「本案可能比以往更清楚顯示，仍要做很多工作才能扭轉系統性的種族主義浪潮，滲透到非洲裔生活中。」

英國首相約翰遜周三發推文稱，對這一判決表示歡迎說：「昨晚在明市的判決為，Floyd的家人朋友伸張了正義，英國議會非常關注這個案件。」

南非的民權活動家民權運動「以我的名義」秘書長馬桑戈表示，為正義而感到鼓舞，認為本案的判決，在後種族隔離時代的南非特別能引起共鳴，他呼籲南非政府從判決書中吸取教訓。

馬桑戈說：「我們南非有太多警暴案，我們真的希望南非政府和警察認真對待警察暴行問題，特別是在和平抗議方面，我們無法承受警察沿用種族隔離時代慣用的嚴厲手段。」

法國政府則表示，Floyd案有罪判決的影響力已經不限於美國，法國為此向美國致敬。

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