白宮撥1.5億元推動更多美國人接種新型肺炎疫苗

April 20, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 江良慧報導】

白宮周一推出耗資1億5000萬的計劃，推動更多美國人接種新型肺炎疫苗，焦點是要幫助那些服務不足或易受影響的人口接種，並要說服有疑慮的人接種疫苗。

去年12月中，深切治療部護士Sandra Lindsay接受全美第一劑新型肺炎疫苗，為全國的人樹立榜樣。

Lindsay說：「我信賴科學，我不信的是感染新型肺炎。」

4個月後，聯邦疾控中心（CDC）表示，全國有超過1億3000萬18歲以上成年人至少打了一針，剛好過了成年人人口的一半。

CDC總監Rochelle Walensky說：「這是底線，打疫苗有助保護你，它可以有助保護其他人，和有助我們終止這疫症大流行。」

現時在美國，所有16歲或以上的人都合資格接種疫苗，拜登政府估計，每10個美國人當中，有9個住在疫苗接種場地5英里內。

不過至今非洲裔和拉美裔接種率仍然偏低，傳染病學專家Anthony Fauci醫生就表示，那些質疑疫苗的領袖，是在公共衛生問題上玩政治。

Fauci說：「另一方面，他們想解除限制，但另一方面卻又不願意打疫苗。」

與此同時，在700萬已接種J&J疫苗的人中，因為有6名女性出現罕見血栓，雖然這個比例是低於正常人口比例的100萬份之一，但美國監管當局上週決定暫停接種J&J的疫苗。

聯邦醫務總監Vivek Murthy表示，是否恢復接種應該在幾天內就會有決定。

Murthy說：「一見有跡象便調查，大家想知道疫苗既安全又有效。」

Johns Hopkins大學表示，現時每天有超過300萬人接種，一個月前每天平均只有250萬人接種。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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