白宮撥1.5億元推動更多美國人接種新型肺炎疫苗

白宮周一推出耗資1億5000萬的計劃,推動更多美國人接種新型肺炎疫苗,焦點是要幫助那些服務不足或易受影響的人口接種,並要說服有疑慮的人接種疫苗。

去年12月中,深切治療部護士Sandra Lindsay接受全美第一劑新型肺炎疫苗,為全國的人樹立榜樣。

Lindsay說:「我信賴科學,我不信的是感染新型肺炎。」

4個月後,聯邦疾控中心(CDC)表示,全國有超過1億3000萬18歲以上成年人至少打了一針,剛好過了成年人人口的一半。

CDC總監Rochelle Walensky說:「這是底線,打疫苗有助保護你,它可以有助保護其他人,和有助我們終止這疫症大流行。」

現時在美國,所有16歲或以上的人都合資格接種疫苗,拜登政府估計,每10個美國人當中,有9個住在疫苗接種場地5英里內。

不過至今非洲裔和拉美裔接種率仍然偏低,傳染病學專家Anthony Fauci醫生就表示,那些質疑疫苗的領袖,是在公共衛生問題上玩政治。

Fauci說:「另一方面,他們想解除限制,但另一方面卻又不願意打疫苗。」

與此同時,在700萬已接種J&J疫苗的人中,因為有6名女性出現罕見血栓,雖然這個比例是低於正常人口比例的100萬份之一,但美國監管當局上週決定暫停接種J&J的疫苗。

聯邦醫務總監Vivek Murthy表示,是否恢復接種應該在幾天內就會有決定。

Murthy說:「一見有跡象便調查,大家想知道疫苗既安全又有效。」

Johns Hopkins大學表示,現時每天有超過300萬人接種,一個月前每天平均只有250萬人接種。

