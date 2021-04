歐洲藥管局指J&J疫苗或與血栓有關要加警告

【有線新聞】

歐洲藥品管理局指,強生(Johnson & Johnson)疫苗與罕見的血栓個案可能有關連,但接種的整體好處仍高於風險,指示標籤加上警告列明。美國抗疫專家福奇則預計,當地周五會決定是否恢復接種。

歐洲藥品管理局的安全委員會周二開會商討後作出決定,他們覆核了美國8宗接種疫苗後出現嚴重不尋常血栓,並有血小板偏低的個案,包括一宗死亡個案。全部8人都不夠60歲,大部分是女性,在接種3周內有血栓,但管理局指根據目前已有的證據,未能鎖定特殊風險因素。

當局又指個案的情況,與接種阿斯利康疫苗後部分人有血栓的情況很相似,但暫時未能比較兩者出現血栓的頻率。

歐洲藥品管理局藥物警戒風險評估委員會主席施特勞斯說:「現在我們不知道,還未有方法告訴大家會比阿斯利康疫苗較常見還是少見,現在還未能夠。」

美國當局早前已建議暫停接種強生疫苗,強生的首席財務官沃爾克接受CNBC訪問時指,覆核結果或會在本周公布;高層又向投資者表示,正致力恢復公眾對疫苗的信心。

