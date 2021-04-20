舊金山華埠警員免費為商戶更換更堅固門鎖（視頻）



【KTSF 吳倩妤報導】

過去一年在疫情期間，舊金山（三藩市）的商店爆竊案大幅上升，為了加強店舖安全措施，華埠中央警局與社區組織合作，免費為商戶更換100把更堅固的門鎖。

華埠兩名巡警周警員及邱警員因為擔心商戶的保安設備不足，近幾日逐家逐戶幫商戶更換更堅固的門鎖。

遇到跟門鎖尺寸不合的鐵閘，警員更自備電鑽，親自幫商戶安裝。

警方表示，今次購買了100把新的門鎖，每個鎖20元左右，警員負責安裝，並提供意見，增強商戶的自保意識，華協中心會贊助為商戶更換門鎖的計劃。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「老實說，換門鎖聽上去很簡單，又很容易，理應很久以前就做，但之前無人想過，直到巡警提出，真是他們的功勞。」

楊重賢表示，兩星期前在一次社區活動上，兩名巡警與他閒聊之間，提到不少商戶的門鎖都很脆弱，容易讓賊人有機可乘，因此有必要更換。

楊重賢指出，華協的服務重點，一向在於房屋及社區發展，而搞好治安亦是安居樂業的重要條件，所以決定贊助這項加強商戶保安的計劃。

楊重賢說：「我們其中一個責任，是盡力保障居民及大廈的安全，公眾安全及社區治安，一直都是我們著重的一環。」

警方提醒，門鎖的堅固度並不在於鎖頭有多粗有多大，而是製造門鎖的金屬物料，今次訂購的門鎖，物料是最為堅固的boron carbide碳化硼。

金門餅食公司老闆陳展明（Kevin Chan）說：「其實這個疫情，我們應該警民多些合作，在多方面合作，除了捉壞人，為商家換把鎖，其實警民合作是一種關係，我覺得非常好，如果他們有需要，我會捐款給他們，繼續更換華埠的鎖。」

100把鎖明顯不足夠服務華埠所有商戶，除了陳展明願意捐款協助外，華協亦同意，如果商戶有需要，會再贊助警方購買更多門鎖。

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