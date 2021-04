舊金山華埠警員免費為商戶更換更堅固門鎖（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

過去一年在疫情期間,舊金山(三藩市)的商店爆竊案大幅上升,為了加強店舖安全措施,華埠中央警局與社區組織合作,免費為商戶更換100把更堅固的門鎖。

華埠兩名巡警周警員及邱警員因為擔心商戶的保安設備不足,近幾日逐家逐戶幫商戶更換更堅固的門鎖。

遇到跟門鎖尺寸不合的鐵閘,警員更自備電鑽,親自幫商戶安裝。

警方表示,今次購買了100把新的門鎖,每個鎖20元左右,警員負責安裝,並提供意見,增強商戶的自保意識,華協中心會贊助為商戶更換門鎖的計劃。

華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:「老實說,換門鎖聽上去很簡單,又很容易,理應很久以前就做,但之前無人想過,直到巡警提出,真是他們的功勞。」

楊重賢表示,兩星期前在一次社區活動上,兩名巡警與他閒聊之間,提到不少商戶的門鎖都很脆弱,容易讓賊人有機可乘,因此有必要更換。

楊重賢指出,華協的服務重點,一向在於房屋及社區發展,而搞好治安亦是安居樂業的重要條件,所以決定贊助這項加強商戶保安的計劃。

楊重賢說:「我們其中一個責任,是盡力保障居民及大廈的安全,公眾安全及社區治安,一直都是我們著重的一環。」

警方提醒,門鎖的堅固度並不在於鎖頭有多粗有多大,而是製造門鎖的金屬物料,今次訂購的門鎖,物料是最為堅固的boron carbide碳化硼。

金門餅食公司老闆陳展明(Kevin Chan)說:「其實這個疫情,我們應該警民多些合作,在多方面合作,除了捉壞人,為商家換把鎖,其實警民合作是一種關係,我覺得非常好,如果他們有需要,我會捐款給他們,繼續更換華埠的鎖。」

100把鎖明顯不足夠服務華埠所有商戶,除了陳展明願意捐款協助外,華協亦同意,如果商戶有需要,會再贊助警方購買更多門鎖。

