【KTSF】

拜登政府的內部備忘錄顯示,美國的移民執法機構今後將不會再使用「非法外來者」(illegal alien)等字眼。

根據聯邦政府周一分發的備忘錄,指示移民及海關執法局,以及海關及邊境保護局等,移民執法部門今後將會停用「外來者」(alien)、 「非法外來者」(illegal alien),以及「同化」(assimilation)等字眼,改為使用「非公民」(noncitizen)、「移民」和「無證」(undocumented)等字眼,目的就是要重建公眾的信任,改善移民機構的形象,以及承認移民對家庭、社區和經濟發揮重要的作用。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。