舊金山(三藩市)的音樂以及娛樂場所因受到疫情影響而長期關閉,生意大受打擊,市府提供300萬元撥款,協助商業渡過難關,星期三開始接受申請。

今年3月,市長布里德和代表田德隆區的市參事楊馳馬(Matt Haney)宣布撥出300萬元,讓市內經營音樂和娛樂場所的業者申請,獲選的每個商業將得到最少1萬元撥款。

舊金山小商業委員會指出,自從去年疫情開始以來,市內的音樂和娛樂場所,包括夜總會等關閉超過一年,最近才獲准重開,這筆撥款是為了幫助受打擊的商業重新開始。

申請日期是4月21號至5月5號,詳情可上網查詢:http://sfosb.org/venuefund

