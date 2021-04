拜登政府成立全國網絡識別追蹤新冠變種病毒

【KTSF 黃侯彬報導】

拜登政府周五宣布,美國正在耗資17億建立一個全國網路,以識別和跟蹤令人擔憂的新冠狀病毒突變,因為變種病毒的傳播,可能引發另一波疫情大流行。

白宮公佈了一項對抗變種病毒的戰略,包括三個部份:第一部分是向CDC以及州衛生部門提供大量資金,以加快繪製新冠狀病毒基因圖譜;第二部分是與大學建立6個「卓越中心」夥伴關係,展開研究和開發以基因為本的病原體監測技術 ;第三部分是建立數據系統,以便更有效共用和分析有關新型疾病的資訊,務求令知識轉化為行動。

白宮應對疫情資深顧問Andy Slavitt說:「這是重大的投資,是《拯救美國計劃》使它成事,拜登總統上月簽署成法,對我們抗擊新型有潛在危險性的新冠狀病毒變種至關重要,目前這些變種佔美國近一半的新型肺炎病例,我們需要更多的公衛系統能力,來識別和跟蹤這些突變,州和地方公衛部門在抗疫前線,他們需要更多的能力,在危險疫情爆發之前儘早發現這些變種。」

他指出,美國必須加緊加快檢測與找出變種新冠狀病毒株的基因序列,以阻止其散播。

一個醫學專家在BusinessInsider新聞網發表文章指出,目前在美國有4種令人擔心的新冠狀病毒變種,第一種是在英國發現的B1.1.7.變種病毒株,它的人對人傳染力比原始的病毒強三成到一半,但是否更有殺傷力就需要進一步研究。

目前B117已全球111個國傳播,美國有超過2萬宗病例,當中近六成發生在密歇根州,研究顯示,Pfizer、Moderna、J&J,以及阿斯利康疫苗,或多或少都能預防B117變種的感染。

第二個令人擔心的變種,是最先在南非發現的B1.351,現在已出現在70個國家,美國有453宗病例,分佈在36個州。

B1.351變種的傳染力比原始病毒株高50%,但殺傷力就未必更強,以色列的數據顯示,B1.351可能會逃避免疫系統的追擊,因為它有兩種變異,能夠擺脫抗體的依附。

但專家指出,以色列的研究對象是檢測呈陽性的人,所以在未有抗體的人身上,B1.351的傳染力上尚未有定論。

Pfizer公佈的數據顯示,Pfizer疫苗對B1.351南非變種有某些預防力,J%J疫苗在南非的試驗有效率是64%,在美國試驗就得出72%的效率,專家認為,現有的疫苗對南非變種都有某程度的預防力。

第三種令人擔心的變種是最先在巴西亞馬遜地區出現的P1變種,目前已傳播到36國。

CDC說,美國有497宗病例,P1變種比原始病毒株的傳染力高一倍,P1也有兩種變異,可以令它逃避免疫系統的追擊,而且可以令有抗體的人再次感染,這個意味著現有疫苗對P1的預防力降低,目前已知Pfizer、阿斯利康與J&J疫苗對預防P1有效,Moderna尚未有試驗。

第四種令人擔心的變種是在加州出現的CAL 20C,它包含了兩個輕微不同的變異式,B1.427/B1.429,傳染力比原始病毒株強兩成,是加州最普遍的新冠狀病毒株,除美國之外,加州變種也傳播到墨西哥、澳洲、丹麥與台灣,現有的疫苗尚未對加州變種做試驗,但實驗室的研究顯示,之前感染而產生抗體,對加州變種的預防力只有對原始病毒株的一半。

