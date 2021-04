全美房地產市場出現近400萬間房屋短缺（視頻）

【KTSF】

根據最新發表的一份報告顯示,全美的房地產市場出現近400萬間房屋短缺。

根據大型貸款機構Freddie Mac發布的最新報告,美國當前的房屋市場嚴重供不應求,要滿足當前的需求,還短缺380萬個住房。

報告指出,從2018年到2020年年底間,房屋的供應短缺上升52%,這也推高了美國房屋價格,而當前極低的貸款利率,更是讓此一問題惡化。

根據華爾街日報報導,今年3月,全國房屋價格以15年來最高漲幅在攀升,而疫情更增加了民眾對於較大空間以及適合在家工作配備的房屋需求,更是對於房市降溫沒有幫助。

而當前房屋短缺的現象,衝擊最大的主要是首次購屋人士,根據Freddie Mac的報告,入門價位房屋(entry-level home)建造數量在過去40年來下跌了84%,在1970年代,入門房屋每年大約會有418,000間,但是到了去年,新建的入門房屋卻只有65,000間,卻有240萬個首次購屋人士在競爭市面上的可負擔房屋。

Freddie Mac預計,房屋短缺危機在疫情結束後將會更加嚴重,並建議應該建造更多獨立家庭的入門房屋,來解決有關需求。

