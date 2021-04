【KTSF】

一份聯邦所作的新調查顯示,疫情期間,少數族裔經營的商業受到衝擊最為嚴重。

根據一份由聯儲局旗下12間分行所作的分析指出,在去年秋天調查了全美接近一萬個員工在500人以下的小商業,發現少數族裔領導的公司,比白人經營的商業,在銷售上出現更深的跌幅,在資金的取得上也出現困難,即使獲得了資金,也無法拿到所申請的全部金額。

而調查也顯示,白人經營的公司拿到全額資金的機會,是拉美裔和非洲裔族裔經營者的兩倍。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。