智利研究指科興疫苗預防死亡有效率達八成

【KTSF 吳倩妤報導】

南美國家智利的衛生部周五表示,一項以數百萬打了科興疫苗的智利人為對象的真實研究發現,科興疫苗對預防有病癥新型肺炎有效率達到67%,而在預防死亡方面,就有80%的效率。

智利衛生部長Rafael Araos說:「科興疫苗有效預防ICU住院率是89%,預防住院的效率是85%,預防死亡的效率是80%,預防有癥狀感染的效率為67%。」

智利衛生部長透露,這項研究覆蓋了1050萬人,其中250萬人同時打了兩針,150萬人在2月2日到4月1日期間打了一針。

智利的1900萬人口中,有四成人接種了疫苗,其中27%打足兩針,這項研究觀察了第二針後14天開始的病例,在智利,兩針之間相隔28日,智利向中國購買6千萬劑科興疫苗,同時也使用Pfizer疫苗,但至今智利人接種的九成是科興疫苗。

當局早前發表的報告指,智利70歲或以上人群的住院人數大幅下降,這個數字歸功於老年人的疫苗接種運動。

但是智利59歲及以下人群的住院人數也出現了「持續上升」,智利至今通報110萬宗病例及25,000宗死亡個案。

