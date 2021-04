Clipper路路通卡推App手機應用程式

【KTSF 梁秋玉報導】

大都會交通委員會(MTC)推出灣區公交系統付費卡Clipper,也就是路路通卡的App手機應用程式,首先可以使用的是iPhone手機或蘋果手表的乘客。

蘋果手機的用戶,可以將Clipper卡,即路路通卡,添加到Apple Wallet蘋果錢包,然後透過Apple Pay,直接將現金加入路路通卡。

當乘客搭乘公車、火車或渡輪時,可以拿出手機或用蘋果手錶,靠近路路通卡的閱讀器,即可支付車費。

蘋果錢包的功能也適用於註冊Clipper START計劃的人,或用現金充值的人。

大都會交通委員會還表示,適用於Android手機的路路通卡,應用程式預計在下個月推出,這也是當局因應新冠肺炎疫情實現無接觸付費的措施,同時也能簡化乘客管理自己的路路通帳戶,無須一定上網站處理。

當局還提醒路路通卡手機應用程式適用於iPhone 8或以上,以及蘋果手錶3或以上的操作系統,而且一旦使用手機應用程式,乘客將則無法再使用真正的路路通卡支付車費。

有關更多詳情,可上Clipper Card網站查看,網址:https://www.clippercard.com/clipperweb

