柏克萊山區Grizzly Peak發生多宗搶單車案

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在東灣柏克萊山區的Grizzly Peak，近期發生多起搶劫事件，警方目前正在調查這些事件是否有關連。

位於柏克萊山區的Grizzly Peak，許多單車騎士面對的不只是陡斜的山路，和背後開來的車輛，現在更需要堤防歹徒。

這名騎士表示，現在騎腳踏車來這裡不帶錢包，連鑰匙都不帶。

警方表示，最近發生的一起搶劫事件，是在上周六下午兩點，確實地點是Grizzly Peak Boulevard和Wildcat Canyon Road交界處，幾名疑犯用槍威脅受害人，搶走的正是一架像照片中的Transition單車，這是腳踏車之中的高檔車，一部價值3千到一萬元，在這起事件中，歹徒開的是一輛黑色或綠色的Volkswagen或Volvo，車牌是5DJK736。

這位單車騎士說，以為離開繁雜的城市一英里，但是就陷身於無法無天的世界中，不難感覺害怕。

有媒體報導指出，這裡近幾個星期，有至少4個人的腳踏車被人搶走，也有幾個沒有讓歹徒得逞的案例。

在這裡騎單車的還有安排團體活動的組織Grizzly Peak腳踏車俱樂部，一些會員表示，單獨騎車的時候，會暫時避開發生搶劫案的一帶，特別是搶劫中使用的暴力傾向加劇，但是該俱樂部仍然計劃延續有組織性的共同騎車的活動。

警方也提醒民眾採取相同的防罪措施，就是不要單獨騎車，至少應該有另外一個夥伴。

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