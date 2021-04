柏克萊山區Grizzly Peak發生多宗搶單車案

【KTSF】

在東灣柏克萊山區的Grizzly Peak,近期發生多起搶劫事件,警方目前正在調查這些事件是否有關連。

位於柏克萊山區的Grizzly Peak,許多單車騎士面對的不只是陡斜的山路,和背後開來的車輛,現在更需要堤防歹徒。

這名騎士表示,現在騎腳踏車來這裡不帶錢包,連鑰匙都不帶。

警方表示,最近發生的一起搶劫事件,是在上周六下午兩點,確實地點是Grizzly Peak Boulevard和Wildcat Canyon Road交界處,幾名疑犯用槍威脅受害人,搶走的正是一架像照片中的Transition單車,這是腳踏車之中的高檔車,一部價值3千到一萬元,在這起事件中,歹徒開的是一輛黑色或綠色的Volkswagen或Volvo,車牌是5DJK736。

這位單車騎士說,以為離開繁雜的城市一英里,但是就陷身於無法無天的世界中,不難感覺害怕。

有媒體報導指出,這裡近幾個星期,有至少4個人的腳踏車被人搶走,也有幾個沒有讓歹徒得逞的案例。

在這裡騎單車的還有安排團體活動的組織Grizzly Peak腳踏車俱樂部,一些會員表示,單獨騎車的時候,會暫時避開發生搶劫案的一帶,特別是搶劫中使用的暴力傾向加劇,但是該俱樂部仍然計劃延續有組織性的共同騎車的活動。

警方也提醒民眾採取相同的防罪措施,就是不要單獨騎車,至少應該有另外一個夥伴。

