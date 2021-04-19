Santa Rosa住屋被人淋豬血 疑犯或挑錯目標犯案

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北灣Santa Rosa市一間房屋在星期六清晨被人淋上豬血，警方相信疑犯應該是挑錯目標犯案，認為屋主並非是疑犯的目標，前任的屋主才是。

屋主表示，星期六清晨約3時被驚醒，見到外面一名全身穿黑色的疑犯向他的房屋淋血，於是馬上報警，疑犯隨即逃走，房屋的門窗都可見到血漬，門口更發現一個被肢解的豬頭。

警方相信疑犯並非針對屋主作案，而是針對曾經在這裡居住的前Santa Rosa警員Barry Brodd。

Brodd在2004年搬走，離開加州居住多年，他上星期在George Floyd警暴案的審訊當中，代表涉事警員Derrick Chauvin一方出庭作供，指出Chauvin當時是跟從警局訓練指引才跪壓在Floyd頸上超過9分鐘。

Brodd又在庭上表示，當時圍觀的人都對Chauvin構成威脅。

另一方面，Santa Rosa警方同一晚又在市中心發現一個手型雕塑被淋血，相信是同一個疑犯的所為，目前該雕塑已經清洗乾淨。

警局局長發聲明指，Brodd的言論並不代表Santa Rosa警局的價值和立場。

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