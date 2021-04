Santa Rosa住屋被人淋豬血 疑犯或挑錯目標犯案

【KTSF】

北灣Santa Rosa市一間房屋在星期六清晨被人淋上豬血,警方相信疑犯應該是挑錯目標犯案,認為屋主並非是疑犯的目標,前任的屋主才是。

屋主表示,星期六清晨約3時被驚醒,見到外面一名全身穿黑色的疑犯向他的房屋淋血,於是馬上報警,疑犯隨即逃走,房屋的門窗都可見到血漬,門口更發現一個被肢解的豬頭。

警方相信疑犯並非針對屋主作案,而是針對曾經在這裡居住的前Santa Rosa警員Barry Brodd。

Brodd在2004年搬走,離開加州居住多年,他上星期在George Floyd警暴案的審訊當中,代表涉事警員Derrick Chauvin一方出庭作供,指出Chauvin當時是跟從警局訓練指引才跪壓在Floyd頸上超過9分鐘。

Brodd又在庭上表示,當時圍觀的人都對Chauvin構成威脅。

另一方面,Santa Rosa警方同一晚又在市中心發現一個手型雕塑被淋血,相信是同一個疑犯的所為,目前該雕塑已經清洗乾淨。

警局局長發聲明指,Brodd的言論並不代表Santa Rosa警局的價值和立場。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。