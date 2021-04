奧克蘭住屋被人縱火 父親及一歲女兒葬火海

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市一幢房屋星期六午夜起火,導致一名父親和他的一歲大女兒死亡,警方相信有人縱火,認為疑犯跟上星期六一宗兇殺案有關。

警方在星期六午夜左右接報指在Stearns Avenue 9500號路段一間住屋起火,地點很近Bishop O’Dowd高中,警方相信房屋被人縱火,可能跟上星期六一宗兇殺案引發的連串報復行為有關,但認為事主一家跟該案無關。

37歲爸爸Esam Musleh和他的一歲女兒Alia在這場大火上死亡,警局局長說Nagi是個英雄,當時極力營救女兒。

大火遺下懷孕近9個月的太太,生還的太太下半身二級燒傷,同住生還的親戚Mohammed Al Samma表示,Nagi的太太預定本月分娩。

死者Esam Musleh上星期六在Bookers煙酒零售店做收銀員,當日該店發生一場槍擊案,25歲男子Dejoh Woods懷疑跟一名顧客發生衝突,之後被該名顧客開槍擊斃,槍手之後自首。

警方指死者Woods有幫派背景,相信他的幫派成員懷疑為了報復,在星期三晚放火燒了涉事的零售店,以及在星期一於另一間零售店開槍打死一名收銀員,今次縱火案則是最近的報復行為。

但是本案死者親戚Al Samma就表示,死者跟本就不認識那班人,不明白為何會衝著他而來,他又表示他們一家是為了逃離也門戰亂搬來美國奧克蘭過和平的生活,怎料被捲入這場事件中。

警方派出多名警員在全市多個地點晚上巡邏,希望防止再有這種案件發生。

