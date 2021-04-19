San Mateo縣撥款資助500名學生免費讀社區大學

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣撥出200萬元，資助500名新生免費攻讀社區大學全時間課程。

Mario Guzman 5年前從薩爾瓦多來到灣區，兩年前透過Promise Scholars計劃，成為Skyline社區大學全職學生。

Guzman說：「兩年來，這項計劃助我體驗大學校園生活，給我指引和方向，我在Skyline這裡找到支持我的社區，是我成功的關鍵。」

San Mateo縣社區大學的Promise Scholars計劃，為第一次入讀社區大學的全職學生提供免費教育，學生還可以得到課本、交通方面的資助，另外，輔導員會指導學生如何申請4年大學以及工作的機會。

以Guzman為例，他有興趣電腦設計藝術，他透過社區大學找到工作機會，而這個秋季，他將會入讀4年制大學，成為他家裡第一個大學生。

San Mateo縣參事David Canepa爭取到200萬元撥款，資助500名新生參加Promise Scholars計劃。

Canepa說：「我希望經過今次之後，我們可以將撥款加倍，再增加金額。」

San Mateo縣3間社區大學都有Promise Scholars計劃，查詢詳情，請瀏覽：https://smccd.edu/promise/

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