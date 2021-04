【KTSF】

越來越多學區陸續返校親身授課,東灣Fremont聯合學區仍然沒有時間表,家長周一上街抗議。

家長對學區下最後通牒,如果在4月26日前不重新開放親身授課,將採取法律行動。

家長認為教師工會要求得太多,沒有把學生放在優先,工會跟學區談判破裂,連混和教學都無法進行,只能繼續遠距教學。

4月初學區宣布遠距教學將持續到這個學期結束,Fremont聯合學區5月底就開始放暑假。

