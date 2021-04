已故菲臘親王舉殯 正式告別英國王室和國民

【有線新聞】

已故英國菲臘親王舉殯,喪禮按其遺願、帶有濃厚宗教和海軍色彩,靈柩之後安放於王家墓室,正式告別他終身服務的英國王室和國民。

菲臘親王的靈柩在詩歌聲中,安放在靈柩台。按防疫規定單獨就座的女王伊利沙伯二世,起立迎接亡夫。王儲查理斯等四名子女、長孫威廉王子以及從美國返國的哈里王子等,隨靈柩步入教堂。

主禮溫莎教長康納致辭,形容菲臘親王一生為眾人帶來祝福︰「我等受啟發於他對女王不渝的忠誠,他對國家和聯邦的效勞,他的勇氣、堅毅、信心。我等人生得以豐盛,因他給予我們挑戰,送上鼓勵、仁慈、幽默和人情。」

唱詩班演唱的詩歌來自海軍傳統,部分曲目是根據海軍出身的菲臘親王遺願所選。數十名出席的親屬,因防疫不跟唱,座位亦保持距離。威廉與妻子凱特同坐,弟弟哈里則單獨坐在教堂另一邊。

溫莎教長康納以及坎特伯雷大主教韋爾比,先後誦讀經文,眾人祈禱。紋章官宣讀菲臘親王、愛丁堡公爵等全部名銜,靈柩緩緩下降至教堂內的王家墓室,海軍號手吹響象徵做好戰鬥準備的戰歌。

儀式以英國國歌《天佑女王》作結。英女王離席,正式告別相伴逾70年的丈夫、菲臘親王。

