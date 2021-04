【有線新聞】

中美就應對氣候變化發表聯合聲明,指兩國堅持攜手解決氣候危機,並承諾繼續努力以實現《巴黎協定》目標。

中國氣候變化事務特使解振華上周與到訪上海的美國總統氣候問題特使克里會談,討論氣候危機。會後兩日,中美周日發表聯合聲明,指兩國致力於相互合作,並與其他國家一同解決氣候危機,包括強化各自行動和在聯合國氣候變化框架公約等多邊進程合作。承諾會攜手與各方加強落實《巴黎協定》,以實現限制全球氣溫升幅的目標。

這兩個全球碳排放量最高的國家將繼續討論具體的減排行動,包括工業和電力領域的減碳政策、增加可再生能源、綠色低碳交通等。

雙方亦期待周四由美國主辦的氣候峰會,美國總統拜登早前已邀請40個國家領袖,包括習近平出席峰會。外界關注習近平會否應邀參加,副外長樂玉成日前受訪時指,中方正積極考慮。

克里日前訪華期間亦與副總理韓正視像會面,雙方均指願就氣候問題合作。

克里是拜登政府上台以來首名訪華高層官員,他之後轉到南韓訪問時透露,與中方就煤炭問題有很長討論,中方提出需減少使用煤炭。

