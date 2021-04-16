明州警暴槍擊案 涉案女警首度出庭應訊

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州上週末發生的警暴槍擊案，涉嫌開槍的被告前任女警周四首次透過視像出庭應訊。

48歲被告、Brooklyn Center市前任白人女警Kim Potter，周四坐在代表律師的辦公室，透過視像首次現身聆訊，她只是講了一句說話，說明她出庭，她下次出庭時間是下月17日。

案發在上星期日下午，多名警員截查交通違規的黑人青年Daunte Wright時，警察發覺Wright仍在拘捕令中，於是將他拘捕，但Wright反抗，期間被告女警涉嫌向Wright開槍，Wright負傷逃走，又與另一輛車相撞而死亡。

當時的市警察局長指，被告開槍是意外，因為誤以為是電擊槍，但縣調查當局指，電擊槍是黃色，要用左手拔出槍，不會搞錯，因此斷定這宗是兇殺案。

被告將要面對二級過失殺人罪，最高刑期是監禁十年和罰款最高兩萬元。

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