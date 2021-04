明州警暴槍擊案 涉案女警首度出庭應訊

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州上週末發生的警暴槍擊案,涉嫌開槍的被告前任女警周四首次透過視像出庭應訊。

48歲被告、Brooklyn Center市前任白人女警Kim Potter,周四坐在代表律師的辦公室,透過視像首次現身聆訊,她只是講了一句說話,說明她出庭,她下次出庭時間是下月17日。

案發在上星期日下午,多名警員截查交通違規的黑人青年Daunte Wright時,警察發覺Wright仍在拘捕令中,於是將他拘捕,但Wright反抗,期間被告女警涉嫌向Wright開槍,Wright負傷逃走,又與另一輛車相撞而死亡。

當時的市警察局長指,被告開槍是意外,因為誤以為是電擊槍,但縣調查當局指,電擊槍是黃色,要用左手拔出槍,不會搞錯,因此斷定這宗是兇殺案。

被告將要面對二級過失殺人罪,最高刑期是監禁十年和罰款最高兩萬元。

