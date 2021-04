George Floyd警暴案休庭 下周一結案陳詞（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州去年發生的George Floyd警暴案,控辯雙方經過幾個星期作證完畢後,周四開始休庭,預料下星期一會結案陳詞。

Floyd案開審以來,被告前任警察Derek Chauvin周四第一次在庭上講說話。

法官Peter Cahill說:「你決定不作證,是你自己的意願嗎?」

Chauvin說:「是。」

被告引用憲法第五修正案,選擇不親身作證,導致辯方休庭。

控方召回關鍵的醫療證人去反駁辯方專家周三所講,案發當天警車後尾排放的廢氣一氧化碳是有毒氣體,可能導致Floyd中毒身亡,但控方的醫療專家不同意這講法。

控方也嘗試拿出新的實驗室證據,去證明事發時,一氧化碳含量是否合符正常的水平,辯方就爭辯說,控方最新提出的證據,應該導致審判無效,而法官也同意,認為控方提出的論據對辯方有偏見,將不會容許。

控辯雙方於是休庭,下星期一會結案陳詞。

在過去幾個星期,控方首先傳召近40名證人作證,辯方就只是傳召7名證人作證。

辯方代表律師使用的策略就是,要證明Floyd的死亡是由於他身體系統內的毒品引致,而不是警察跪頸壓死他。

