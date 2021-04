世衛指全球疫症病例急增 接近疫情爆發以來最高

【KTSF 吳倩妤報導】

世衛總幹事譚德塞周五表示,過去兩個月,全球每週的新症數量幾乎翻了一倍,已經接近疫情大流行以來的最高。

譚德塞周五在簡報會上說,新型肺炎病例和死亡率繼續飆升,速度令人擔憂。

譚德塞說:「在世界各地,病例和死亡人數繼續,以令人擔憂的速度增加,在全球範圍內,每週新症數量在過去兩個月中幾乎翻了一番,這正接近我們大流行期間迄今看到的最高感染率,一些以前能避免廣泛傳播的國家,現在病例急升,巴布亞紐幾內亞是其一。」

周五的簡報會主要是關注巴布亞新幾內亞(PNG)和西太平洋地區的情況,他指出巴布亞新幾內亞目前雖然只有9,300宗病例,82人染疫死亡,但疫情很可能擴大,因此必需盡快取得更多的疫苗,澳洲、美國與德國已分別派出醫療隊伍到當地支援。

