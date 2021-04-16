世衛指全球疫症病例急增 接近疫情爆發以來最高

【KTSF 吳倩妤報導】

世衛總幹事譚德塞周五表示，過去兩個月，全球每週的新症數量幾乎翻了一倍，已經接近疫情大流行以來的最高。

譚德塞周五在簡報會上說，新型肺炎病例和死亡率繼續飆升，速度令人擔憂。

譚德塞說：「在世界各地，病例和死亡人數繼續，以令人擔憂的速度增加，在全球範圍內，每週新症數量在過去兩個月中幾乎翻了一番，這正接近我們大流行期間迄今看到的最高感染率，一些以前能避免廣泛傳播的國家，現在病例急升，巴布亞紐幾內亞是其一。」

周五的簡報會主要是關注巴布亞新幾內亞（PNG）和西太平洋地區的情況，他指出巴布亞新幾內亞目前雖然只有9,300宗病例，82人染疫死亡，但疫情很可能擴大，因此必需盡快取得更多的疫苗，澳洲、美國與德國已分別派出醫療隊伍到當地支援。

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